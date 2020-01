GF Vip, la fidanzata di Andrea Denver tuona: "Incredula sulle proposte hot ad Elisa"

"Non voglio credere che Andrea abbia davvero fatto proposte hot ad Elisa. Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza. Sì, io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo". Così Anna Wolf, giovane e apprezzata modella, da due anni legata al concorrente del Grande Fratello Vip Andrea Denver, chiarisce la sua posizione in una intervista esclusiva con il settimanale “Chi” (in edicola da mercoledì 29 gennaio) dopo le dichiarazioni di Elisa De Panicis - altra concorrente (ora eliminata) ed ex di Denver, che afferma di aver ricevuto proposte e inviti in hotel da Andrea prima del reality.

Chi è Anna Wolf, fidanzata di Andrea Denver

Anna, americana, vive a New York e gira il mondo per fare sfilate di moda. Il suo cuore, però, è legato a Denver nonostante la distanza che, spesso, li separa. "Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti... Ma mi fido di lui. Almeno credo". Di lei Andrea, durante una conversazione nella Casa, aveva rivelato che i due vivono da due anni una relazione tormentata, un "tira e molla" "Il problema è la differenza d'età - ha spiegato - che è minima ma si fa sentire, ovvero cinque anni. Io vorrei tornare in Italia, lei adora l'Italia ma vuole vivere negli Stati Uniti perché ha paura di lasciare la famiglia. Questa esperienza per me è un piccolo test. Perché se uno riesce a stare qua un mese, due mesi, allora sono test importanti anche per il rapporto. Non sono entrato qui con l'idea di trovarmi la fidanzata, ma non si può mai sapere".

La fidanzata di Andrea Denver furiosa, ecco la versione di Elisa De Panicis

“Chi” ha sentito anche Elisa De Panicis, che però conferma la sua versione: "Ho conosciuto Anna. Peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e acconsenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel!"