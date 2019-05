Milly Carlucci rimprovera Stefano Oradei (che si scusa con Veera Kinnunen): “Le fragilità si gestiscono”

La prima semifinale di Ballando con le stelle è stata segnata da un’eccezione alla regola che sempre ha visto Milly Carlucci lontana dal gossip e dalle vicende personali dei ballerini e dei concorrenti del suo dance show. Il motivo che ha spinto la conduttrice ad affrontare un tema così estraneo alle dinamiche della gara sono state le notizie circolate in questi giorni a proposito della gelosia di Stefano Oradei nei confronti della sua fidanzata Veera Kinnunen, in gara con Dani Osvaldo.

Milly Carlucci elogia Veera Kinnunen, Stefano Oradei si scusa

Dopo aver chiamato la coppia al centro della pista, la conduttrice ha definito Veera Kinnunen un membro della famiglia di Ballando e ne ha esaltato la professionalità. “I nostri professionisti sono sempre chiamati ad esprimere sulla pista il massimo del sentimento” - ha esordito Milly - “Noi facciamo ballo e il ballo di coppia, quando è fatto bene e quando c’è qualcuno che lo può fare in questa maniera perché ne ha le possibilità tecniche ed emotive, diventa come un pezzo di film (…) Quindi non voglio che su Veera rimanga l’etichetta di una che ha fatto non so cosa, perché Veera ha fatto quello che il programma richiede”.

E’ stato allora che Stefano Oradei ha rivolto le sue scuse alla fidanzata dopo averlo fatto anche in privato, parlando di un momento di fragilità che non è riuscito a gestire. “Lei è una meravigliosa professionista come avete detto tutti, fa il suo lavoro nel migliori dei modi. Io ho avuto una leggerezza… chiedo scusa” (qui il video a partire dal minuto 0:47).

Milly Carlucci rimprovera Stefano Oradei: “Sperop che tu voglia crescere”

Milly Carlucci ha sottolineato la circostanza che “il momento di leggerezza” citato da Oradei andava avanti da diverse settimane:“Te lo dico da mamma e da capo di questo gruppo, questa è la cosa che non è accettabile, perché ci chiedevamo come potesse fare Veera a venire qua e fare la professionista come le chiedevamo noi. È vero che sono momenti di fragilità, ma queste fragilità a 35 anni si gestiscono”, ha aggiunto la conduttrice. “Spero che tu voglia crescere nel modo di comportarsi. Vera è sempre stata estremamente corretta”, ha concluso la conduttrice.

Veera Kinnunen smentisce il flirt con Dani Osvaldo

“Io e Dani abbiamo una bellissima intesa sulla pista di ballo. Sono una professionista e ho sempre fatto il mio lavoro in questo modo”: così Vera Kinnunen ha poi smentito categoricamente ogni flirt con Dani Osvaldo. “Accetto le scuse e ci vuole coraggio, ma a me è dispiaciuto tantissimo che la mia professionalità sia stata messa in mezzo”, ha concluso la ballerina .