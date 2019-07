Barbara d'Urso e Filippo Nardi in vacanza insieme (FOTO)

E' nata una nuova amicizia nel mondo dello spettacolo, ovvero quella scoppiata tra Barbara d'Urso e Filippo Nardi. Dopo il "botta e risposta" piccante di qualche settimana fa ("Fa troppo caldo per una giacca di pelle?", aveva chiesto ai follower la conduttrice, "Se resti nuda sotto va bene", la risposta dell'ex gieffino), oggi i due si trovano in vacanza insieme nella villa di lei, a Capalbio. Con loro anche gli amici di sempre di Barbara.

Filippo Nardi e Barbara d'Urso in vacanza insieme

Tanti i siparietti divertenti che Barbara e Filippo condividono su Instagram, dove lasciano intendere grande affiatamento e complicità. Lui si improvvisa per lei giardiniere e gira per il giardino con le cesoie in mano mettendo in scena esilaranti sketch. Lei, ironica come sempre, lo insegue munita di smartphone. Poi tutti in cucina a mangiare le pietanze preparate dagli altri coinquilini, tra cui si riconosce Alessandro Di Sarno, iena di Italia Uno.

Chissà, forse questo rapporto speciale si trasformerà in una collaborazione professionale. L'intesa che c'è tra Nardi e d'Urso sembra davvero perfetta per approdare a 'Pomeriggio 5', talk di infotainment condotto da Barbara ogni giorno del pomeriggio di Canale 5. Filippo, ex iena e conduttore, avrebbe l'esperiena giusta per essere un divertente inviato.

Nelle foto in basso, Filippo Nardi in vacanza con Barbara d'Urso