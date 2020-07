Barbara d'Urso in vacanza a Venezia con Renzo Rosso (FOTO)

Al termine di una stagione televisiva complessa - e segnata dall'emergenza coronavirus - e in attesa di tornare sul piccolo schermo in autunno, Barbara d'Urso si gode un po' di spensieratezza a Milano in compagnia di Renzo Rosso, imprenditore. La strana coppia si è ritagliata un weekend in laguna, rispettando appieno il trend di quest'anno: fare le vacanze nella nostra Penisola per rilanciare il turismo. A fotografare la conduttrice e il patron del brand di abbigliamento Diesel è il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana.

Abitino bianco con ricami, occhiali da sole e stivaletti da cow girl, Barbara prova a confondersi tra i turisti, ma è praticamente impossibile: i fotografi la stanano subito e la riempiono di scatti. Con loro poi, c'è anche Julian Hargreaves, famosissimo fotografo. Tra Barbara e Renzo ci sarebbe ovviamente solo una semplice amicizia e niente di più. Ma un po' di allegria non guasta per l'instancabile Barbara, "casta da anni" e tra le presentatrici che accumulano più ore di diretta nel corso della settimana.