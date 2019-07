Oggi il battesimo di Archie. Cerimonia segreta voluta da Meghan e Harry (con un'assenza pesante)

Sarà una cerimonia super blindata e privata quella per il battesimo del Royal baby Archie. Meghan e Harry hanno scelto di voler condividere quest’importante momento soltanto con la famiglia e gli amici più intimi tenendo alla larga giornalisti, fotografi e curiosi.

Tra i pochi eletti che parteciperanno all’evento ci saranno nonno Carlo e gli zii William e Kate. C’è però una grande assente e non è una che non si noterà. Si tratta infatti di sua Maestà la regina Elisabetta, che mancherà per via di impegni istituzionali presi precedentemente. Questa la versione ufficiale, ma c’è chi mormora che lei non abbia apprezzato la loro decisione di mantenere massima riservatezza sia per la cerimonia che per quanto riguarda l’identità dei padrini del piccolo Archie. In realtà ancora non si sa nulla neanche sulla possibile madrina. E le malelingue sostengono che sia la dimostrazione che la bisnonna non sopporti la moglie di suo nipote.

Il battesimo del Royal Baby

Per soddisfare la curiosità e vedere le immagini di Archie con indosso uno dei tradizionali vestiti della famiglia Windsor mentre nella cappella privata del castello di Windsor sarà cosparso con l’acqua del fiume Giordano e guardare anche le foto del ricevimento, nel quale pare sarà offerto il pan di spagna al limone, bisognerà attendere i prossimi giorni. Gli scatti della cerimonia, che sarà immortalata dal fotografo Chris Allerton, saranno infatti postati su Instagram solo successivamente. Non ci resta che aspettare.