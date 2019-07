Belen e Stefano volano a Ibiza col jet privato

Ibiza è il loro buen retiro. Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo l'estate sulla modaiola isola delle Baleari, in una villa da sogno, al riparo da occhi indiscreti ma non dai social, dove condividono ogni momento della loro vacanza.

Qualche giorno fa, però, si sono regalati una piccola fuga a Capri (e uno yacht nuovo di zecca di nome Santiago, come loro figlio). Giornate indimenticabili per la meravigliosa famiglia - riunita da pochi mesi -, ma il mal di Ibiza si fa sentire e sono rientrati. Come? A bordo di un jet privato che usano per i loro spostamenti, e mentre Stefano è crollato poco dopo il decollo abbracciato al figlio, Belen non ha perso occasione per immortalare la scena, con gli occhi innamorati.

L'estate va a gonfie vele per i due, che negli ultimi anni erano stati lontani. Rivederli insieme e così felici è un inno all'amore.