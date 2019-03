Flavio Briatore, gli auguri a Nathan (con "invito" ad Elisabetta Gregoraci)

E' un giorno speciale per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Oggi il figlio Nathan Falco compie nove anni. E così l'imprenditore e la showgirl hanno condiviso entrambi un messaggio di auguri sui rispettivi profili Instagram. Se questa mattina è arrivato quello di Elisabetta ("Grazie Nathan per avermi reso madre, per avermi insegnato ad amare in modo incondizionato, per rendermi felice ogni giorno e per il tuo grande amore"), nel pomeriggio è apparso quello di papà Flavio, che ha parlato di una festa da organizzare con il piccolo e con la ex moglie, segno che la famiglia "funziona" nonostante la separazione della coppia, arrivata ormai un anno fa.

Gli auguri di Briatore al figlio Nathan Falco

"Buon compleanno vita mia - ha scritto il manager, a corredo di una foto che lo ritrae insieme al figlio - Tantissimi auguri dal tuo papà!! Sei il mio orgoglio più grande! Oggi festeggiamo noi due con un piccolo party a casa, perché mamma lavora. Ma ti aspetta una festa più grande venerdì quando con la mamma festeggeremo tutti insieme!". Poi ha scritto alcuni hashtah: #familyfirst #birthdayboy #happybirthday #boy #mylove #riunionedifamiglia #madeinsud #rai2 (il programma condotto da Gregoraci, ndr).

L'addio tra Briatore e Gregoraci

La comunicazione ufficiale della rottura tra Gregoraci e Briatore è arrivata il 29 dicembre 2017, dopo mesi di rumors, pettegolezzi e smentite. I due hanno parlato di "incompatibilità reciproca". Da allora, lei si è rifatta una vita accanto all'imprenditore parmense Francesco Bettuzzi, con cui viene regolarmente paparazzata dallo scorso gennaio. Mentre lui è - almeno ufficialmente - ancora single, dopo un presunto flirt con Taylor Mega, biondissima modella friulana e naufraga all'Isola dei Famosi.