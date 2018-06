Brigitte Nielsen mamma a 54 anni: la prima foto della quinta figlia

“La nostra preziosa piccola Frida, il nostro vero amore”: Brigitte Nielsen presenta così Frida, la sua quinta figlia nata qualche giorno fa a Los Angeles.

Tra palloncini, fiori e peluche, l’attrice 54enne ha lo sguardo materno posato sulla piccola che stringe tra le braccia.

Alcune settimane fa la foto con il pancione di Brigitte Nielsen aveva fatto molto parlare per via dell’età della futura mamma, al punto tale che in molti avevano insinuato potesse trattarsi di una trovata pubblicitaria.

Ad annunciare la fondatezza della gravidanza con la notizia della nascita della piccola è stato poi il magazine People: “Siamo felici di accogliere la nostra bellissima bambina”, ha annunciato l’attrice.

Il papà è il produttore Mattia Dessì, 39 anni: i due sono sposati dal 2006. Per la Nielsen quello con Dessì è il quinto matrimonio. Frida è la prima figlia femmina dopo i suoi quattro maschi: Julian, di 34 anni, Killian, di 28, Douglas, di 25 e Raoul di 23.