Can Yaman arriva in Italia e fa impazzire le fan con il suo fisico statuario (foto)

Bello e statuario, Can Yaman, il sexy attore della telenovela Made in Turkey ha scelto l'Italia per trascorrere le sue vacanze. Diventato celebre anche nello stivale per la soap opera "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" dove interpreta il ruolo di Ferit Aslan, ha fatto impazzire le tantissime fan che lo seguono ogni pomeriggio su Canale 5.

Nato ad Istanbul l'8 novembre 1989, scorpione, ha un mix di culture che gli scorre nelle vene: suo nonno è jugoslavo, sua nonna macedone.

Bello e non solo. Can oltre ad essere un attore è anche un avvocato; si è infatti laureato in Legge dopo aver studiato al Liceo Italiano di Istambul. È lì che ha imparato la nostra lingua che parla correttamente assieme al turco, l'inglese ed il tedesco. Le fan lo amano e lui ricambia questo affetto così come si legge sul suo profilo Instagram: "Vi ringrazio per tutto il calore che mi state dimostrando, ve ne sarò sempre grato Italia ti amo". Una frase che è apparsa sotto la foto in cui appare circondato dalle sue ammiratrici intente a rubargli qualche scatto e lui, da galantuomo, non si è tirato di certo indietro.