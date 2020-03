Carlo Conti rivela: "Mai visto De Filippi così arrabbiata, a Sanremo era diversa"

Se c'è qualcuno che può dire di conoscere Maria De Filippi, questo è Carlo Conti. I due conduttori, infatti, sono legati da un rapporto di amicizia e stima professionale raro da trovare nel mondo televisivo, solitamente pregno di competizione. Per questo i follower di Carlo hanno deciso di chiedergli un parere a proposito dell'insolita sfuriata a cui si è lasciata andare Maria durante la penultima puntata di Amici contro il concorrente Valentin.

Carlo Conti: "Mai visto Maria De Filippi così arrabbiata"

La risposta di Carlo è arrivata durante una diretta su Instagram. "Stavo guardando la tv e spippolavo tra i canali - racconta in video - Sono capitato in questa litigata ad Amici. Evidentemente era anche il clima (ad influenzare Maria, ndr). Un sieme di cose che ha portato a queste liti. C'era il silenzio dello studio, le difficoltà. Non so se con l'atmosfera normale e i ritmi veloci sarebbe andata allo stesso modo, ma forse sì". Di certo c'è che Conti è rimasto colpito dalla rabbia della conduttrice: "Io non l'ho mai vista così tanto arrabbiata. A Sanremo non era così. Lei è stata bravissima, si è fidata di me. Una donna cosi importante che ti dice 'vai, mi fido', per me è una grossa responsabilità, ma anche una dimostrazione di fiducia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 'caso' Valentin ad Amici

Ma che cos'è che ha fatto arrabbiare così tanto De Filippi? Per chi non avesse seguito la vicenda, ecco un breve riassunto: nel bel mezzo della diretta, Valentin, allievo ballerino 22enne, ha minacciato di lasciare il programma "sia che io vinca o che perda la sfida". Il motivo? Il ragazzo ha più volte contestato la qualità del meccanismo di Amici. Un atteggiamento di fronte al quale Maria ha perso la pazienza: "Per me puoi uscire anche subito", gli ha detto. E così è stato.

Ma non è finita qui. Perché nei giorni successivi sono spuntati in rete video in cui il ragazzo svilisce professionalità della professoressa Francesca Tocca e crea un clima di tensione in sala prove. Video a cui lui ha replicato dicendo che è normale arrivare ad un atmosfera di nervosismo quando si ha l'obiettivo di lavorare bene.