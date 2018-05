Carolyn Smith dopo i controlli in ospedale: “Quel bastardo dell’intruso si sta riducendo”

Continua a lottare Carolyn Smith. Con il sorriso sulle labbra, l’insegnante di danza e giudice di 'Ballando con le stelle’ combatte senza tregua contro il cancro che è tornato a minare la serenità conquistata quando ormai sembrava sconfitto del tutto.

I risultati di questa straordinaria positività sono tornati a farsi vedere, finalmente.

Una settimana dopo il malore che l’ha colpita durante una pausa pubblicitaria dello show di Rai Uno, Carolyn Smith ha condiviso con i fan che la seguono numerosi sui social la bellissima notizia: il tumore sta regredendo.

“Sono veramente felice oggi! Oggi vacanza da Spa Day. Niente chemio ma solo controlli... sono molto positivi! Quel bastardo dell’intruso si sta riducendo” ha scritto la giudice del programma condotto da Milly Carlucci a corredo di un video postato su Instagram all’uscita da un controllo in ospedale, dove si è sottoposta solo a qualche controllo e a un ecografia, perché - dice - “quel bastardo è più piccolo adesso”.

“Avanti tutta, c'è da abbattere il bastardo” è uno dei tanti messaggi inviati dai follower entusiasti della condivisione così ottimista che lascia sperare nella completa guarigione della donna tanto amata dal suo pubblico.

Carolyn Smith: “Per fortuna sono innamorata della vita”

Intervistata da Oggi, Carolyn Smith ha raccontato come sta affrontando il momento che la vede nuovamente alle prese con la dura lotta contro il cancro.

“All’inizio non volevo crederci, speravo fosse solo un’infiammazione. Poi è arrivato lo sconforto, più della prima volta perché ora so a cosa vado incontro” ha spiegato riferendo lo stato d’animo dopo aver saputo che 'l’intruso' era tornato dopo appena un anno: “Però voglio essere positiva, parlarne e non tenermi tutto dentro. Se provassi rabbia, è come se in qualche modo nutrissi l’intruso. E io invece voglio farlo morire di fame”.

Fondamentale il sostegno del marito Tino (“È sempre al mio fianco dalla mattina alla sera”) e dei colleghi di Ballando: “Quando mi vedono sofferente, Milly e gli altri mi abbracciano. Ma io non voglio essere di peso, siamo a Ballando per lavorare, non è una storia su di me” ha confidato, per poi far notare come oggi sia cambiata anche nel suo ruolo di giudice: “Come giudice sono diventata più buona, lo avete notato? Prima ero rigida, questa esperienza mi ha addolcito il carattere”.

Nonostante la chemioterapia, Carolyn non perde una puntata di Ballando. Cosa le dà tutta questa forza? "Per fortuna sono innamorata della vita”, ha risposto lei. E si vede.