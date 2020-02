Carolyn Smith con la mascherina al supermercato: “Sono una paziente oncologica, devo proteggermi”

“Sono una paziente oncologica, sai cosa vuol dire?”: Carolyn Smith commenta così, con una domanda provocatoria rivolta all’utente che le ha eccepito l’inutilità della sua mascherina, la scelta di proteggersi al meglio dal Coronavirus.

Da anni l’insegnante di danza, ballerina e storica giudice del programma di ‘Ballando con le stelle’, affronta con determinazione un tumore che è diventato tema indiretto di discussione con i follower a margine della foto che la vede indossare il dispositivo medico in un supermercato di Padova, città del Veneto tra le regioni che hanno registrato il maggior numero di casi.

“Io sto sorridendo dietro la maschera”, ha scritto Smith a corredo dell’immagine, commentata da quanti le hanno raccomandato di proteggersi al meglio, ma anche da coloro che hanno espresso le proprie perplessità in tema di prevenzione. “Io non ho scelta. Sono una paziente oncologica, il mio sistema immunitario è basso. Devo proteggermi come posso con quello che ho”, ha aggiunto ancora Carolyn, sempre supportata da un gran numero di persone che le fanno sentire il proprio affetto attraverso i social.

Carolyn Smith contro le fake news sulla sua salute

Qualche tempo fa Carolyn Smith ha espresso tutto il suo sconcerto per le notizie false che sono circolate sulla sua salute: “Faccio la guerra contro chi scrive cazzate e fake news nei miei confronti! (…) Mi è arrivato un messaggio dal mio oncologo con un link di un articolo che diceva: ”CAROLYN SMITH, EX GIUDICE DI BALLANDO CON LE STELLE: ‘STO MORENDO!’. Ho preso un colpo e mi ha fatto incazzare. Mi ha sconvolto. Questi non sono giornalisti veri, anzi non sono degni di far parte della categoria giornalisti. Abbiate rispetto”.