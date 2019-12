Caterina Balivo racconta senza avuta con Elena Santarelli dietro le quinte

Schietta e verace com'è, anche ieri pomeriggio a 'Vieni da me' Caterina Balivo ha dato dimostrazione della sua autenticità raccontando per la prima volta una lite che sarebbe avvenuta anni fa, dietro le quinte, con Elena Santarelli. Un episodio fino ad oggi ignoto, che avrebbe avuto luogo quando le due conduttrici non erano ancora famose e quindi solamente due coetanee in cerca di successo. A scatenare la discussione, infatti, è stato proprio il senso di competizione.

La lite tra Caterina Balivo e Elena Santarelli

La confessione di Caterina è arrivata durante l'intervista a Ficarra e Picone, al cinema con il film 'Il primo Natale' e storici conduttori di 'Striscia la notizia'. "Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina - ha confidato la presentatrice napoletana, in riferimento al tg satirico di Antonio Ricci - Purtroppo non mi hanno preso, ovviamente. Eravamo io ed Elena Santarelli. Mi ricordo anche una cosa strana. Litigai con Elena, davvero. Le dissi “Tu sei troppo alta! Io non voglio fare il provino con te altrimenti non mi prendono”. Alla fine al provino non hanno preso nessuna delle due. Diciamo che l’abbiamo risolta in questo modo”.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Soprattutto perché, di lì a pochi anni, il successo avrebbe travolto entrambe. Sia professionalmente che nel privato. Caterina è diventata uno dei volti di punta della Rai, oltre che mamma felice di Cora e Guido Alberto, avuti dal marito Guido Maria Brera. Mentre Elena è anch'essa tra le showgirl più amate, con due figli, Giacomo e Greta Lucia, nati dall'amore per l'ex calciatore Bernardo Corradi.