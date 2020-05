Caterina Balivo a distanza "di sicurezza" dal marito: "Non è con me dal 4 maggio"

L’intervista a Maurizio Costanzo in collegamento con il programma ‘Vieni da me’ si è rivelata l’occasione per svelare al pubblico di Rai1 un dettaglio sulla routine famigliare di Caterina Balivo e del marito Guido Maria Brera in un periodo ancora segnato dalle misure necessarie per prevenire ogni rischio di contagio da coronavirus.

Rispondendo al giornalista che si è congratulato con il dirigente e scrittore per il romanzo 'Diavoli' diventato una serie tv su Sky, la conduttrice ha rivelato che in questo periodo i due preferiscono non condividere la stessa casa. “Riferirò perché non è con me dal 4 maggio. Da quando sono tornata a lavorare lui se n’è andato di casa… Per stare in sicurezza, diciamo così”, ha spiegato Balivo pronta a riprendere le abitudini di coppia una volta terminati gli impegni con il programma. Nessuna crisi, dunque, solo un eccesso di prevenzione che di questi tempi non guasta…

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caterina Balivo: “Non dormo con mio marito da dieci giorni per precauzione”

Già nel pieno del lockdown Caterina Balivo aveva raccontato le abitudini di coppia con il marito Guido Maria Brera adattate al momento delicato segnato dal coronavirus. “Io e mio marito dormiamo separati da dieci giorni”, aveva rivelato in collegamento da casa con lo studio del programma di Rai Uno ‘Italia Sì’: “Lo facciamo per precauzione, se uno di noi due si dovesse ammalare l’altro potrebbe prendersi cura dei bambini, visto che i nonni non sono vicini”.