Chiara Ferragni chiede un privè in pizzeria e riceve un 'due picche' dal pizzaiolo

"Chiara Ferragni: Buona sera vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un Privee? Io: No Chiara non abbiamo privee. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo. Grazie Francesco". Si tratterebbe della conversazione intercorsa tra l'influencer e il pizzaiolo/titolare del locale casernato 'I Masanielli'. Secondo quanto riferito da quest'ultimo la Ferragni avrebbe contatto la pizzeria per prenotare un tavolo, ma per gustare la sua pizza avrebbe chiesto la presenza di una saletta privata. Una richiesta per la quale, sempre dal racconto, avrebbe ricevuto un due di picche dal pizzaiolo Francesco Martucci che, probabilmente fiero della sua risposta, ha raccontato l'episodio sul suo profilo Facebook.

I commenti al post di Francesco Martucci

Una replica che ha scatenato un’accesa discussione sul web. Numerosi gli apprezzamenti per il piazzaiolo casertano che avrebbe scelto di trattare l'influencer al pari di qualsiasi altro cliente. Decisione che gli avventori, e non solo, hanno elogiato. Ma c'è anche chi ha ritenuto plausibile e non del tutto fuori luogo la richiesta della Ferragni. C'è anche chi dubita che la telefonata sia stata fatta proprio dall'influencer. "La seguo su Instagram e ieri è partita per Los Angeles - scrivono tra i commenti - sicuro che fosse lei?". Chissà se in merito interverrà la Ferragni così da dissolvere ogni dubbio sulla vicenda.