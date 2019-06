Chiara Ferragni in topless: “Seno piccolo, cuore grande”. E Fedez la sfotte

Sguardo rivolto all’obiettivo, sorriso accennato in camera, mano e braccio per coprire il seno nudo: stavolta Chiara Ferragni ha sorpreso così i suoi follower, con un topless celato dal pudico gesto e una didascalia che dichiara le proprie virtù, fisiche e morali…

“Small boobs, big heart”, ovvero “Seno piccolo, cuore grande”, ha scritto l’imprenditrice a margine dello scatto che la mostra con la parrucca sfoggiata a Cannes qualche giorno fa, quando in un primo momento aveva fatto credere a tutti di aver tagliato i suoi lunghi capelli biondi. E nonostante non sia certo questa la prima volta in cui Chiara Ferragni svela via social le sue forme minute, tanti sono stati i follower che hanno apprezzato la foto ma anche il modo di presentarla, con una affermazione che dà sì risalto alle forme minute, ma anche all’inclinazione alla generosità dovuta al suo "gran cuore".

Chiara Ferragni in topless, il commento ironico di Fedez

Ma non sono stati solo i fan a commentare l’immagine di Chiara Ferragni. A esprimere un parere sulle minute forme della moglie è stato anche Fedez che all’argomento ha dedicato una breve storia Instagram.

“Ogni volta che mia moglie mette una foto con le tette al vento perde follower”, ha detto ironico il rapper mentre Chiara sedeva con lui in macchina: “Amore, la gente odia le tue tettine..”, ha aggiunto ancora rivolgendosi a Chiara che sedeva dietro di lui in auto. “Sono il contrario di tutte le ragazze”, la risposta pronta di Chiara, fiera della sua fisicità nonostante i pareri più disparati, quelli del marito compresi…

Di seguito la storia di Fedez: