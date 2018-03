Clementino shock: "Sono stato schiavo della cocaina"

Una confessione shock quella di Clementino, il rapper campano che durante un'intervista ha svelato alcuni particolari del suo passato, tra questi la dipendenza dalla cocaina. A raccontare la notizia è il Il Giornale riguardo l'intervento di Clementino al meeting Storie Digitali che si sta svolgendo in questi giorni a Milano.

La confessione di Clementino

"C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White ma non ero più Clemente". E il rapper campano poi ha anche spiegato dove e come ha trovato la forza di uscirne: "Quando hai un genitore che ti piange in faccia capisci che devi smettere".

"Sei passato da Sanremo a pulire i cessi in un attimo"

E così Clementino ha iniziato il percorso per disintossicarsi: per questa ragione ha iniziato a frequentare una comunità di recupero e ha raccontato, durante l'intervista, di come gli altri ragazzi si rivolgessero a lui: "Sei un grande sei passato da Sanremo a pulire i cessi in un attimo". Ed è stato proprio toccando il fondo che Clementino ha trovato la forza di risalire e abbandonare la dipendenza. Questa storia forse un giorno diventerà musica.