ClioMakeUp torna in Italia: "Trasloco in piena pandemia, pronto un container"

Sono passati oltre dieci anni da quanto Clio Zammatteo è volata negli Stati Uniti in cerca di fortuna. La 38enne di Belluno era all'epoca una giovane ambiziosa alle prese con un'accademia di trucco e ancora non sapeva che, di lì a poco, sarebbe diventata una delle influencer di make up più famose della rete. Ora però è il momento di tornare in Italia, "perché il mio lavoro è lì e perché voglio fare crescere le mie bambine nel nostro paese", spiega su Instagram lei, che nel frattempo è diventata mamma di Joy, seconda figlia avuta il 22 aprile dopo Grace, 3 anni, grazie all'amore per l'inseparabile marito Claudio Midolo, cofondatore e CTO dell'azienda aperta con la compagna.

La scelta di tornare in Italia non è dettata dall'emergenza sanitaria ancora in corso negli USA, visto che era un proposito custodito nel cassetto da tempo. Semmai la decisione è stata accelerata. "Già l'anno scorso pensavamo di tornare nella primavera 2021", prosegue, "L'anno scorso, infatti, mi sono resa conto di aver viaggiato molto per lavoro: il mio lavoro è in Italia, siamo cresciuti molto e ora c'è bisogno della mia presenza sul posto. I viaggi di questo anno sono stati devastanti, viaggiare con una bambina piccola è dura, figuriamoci con due". E allora via al trasferimento, che avverrà "grazie ad una compagnia che abbiamo contattato e che metterà a disposizione un container".

Con New York, metropoli che l'ha adottata, è un addio o un arrivederci? "Magari torneremo, ma in questo momento per la nostra tranquillità la cosa migliore è tornare in Italia. Abbiamo anticipato il rientro. Faremo un trascloco intercontinentale in tempi di pandemia, infatti sono un po' nervosa ma provo a prenderla nel modo più sereno possibile".

Ad aspettarla a casa, a Belluno, sua città d'origine, c'è la sua famiglia e in particolare la mamma. "Appena la vedo le mollo le bambine e scappo due giorni con Claudio".