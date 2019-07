Cristiano De André e le figlie, prove di disgelo: le foto in Sardegna fanno notizia

Ad aprile con una diffida Cristiano De André aveva “vietato” alle figlie Fabrizia e Francesca di parlare del loro legame durante l’esperienza al 'Grande Fratello Vip'. Un gesto eloquente, che aveva sottolineato ancora una volta come i rapporti, in famiglia, fossero molto tesi. Oggi però sembra che le cose stiano cambiando. Alcune foto pubblicate dal cantautore su Facebook raccontano le “prove di disgelo” in corso.

Tempo di pace tra Cristiano De André e le figlie

Nella giornata di ieri, infatti, Cristiano ha condiviso via social alcuni scatti di Alice e Fabrizia, spiegando che le ragazze lo hanno raggiunto in vacanza. Con Fabrizia c’è anche il figlio, Riccardo. “Giornate da nonno... Ha già l’occhio mio e di mio padre!”, scrive a proposito del bambino, “E lei è una bravissima mamma”. Quindi l’appello a Francesca, la primogenita, con cui i rapporti sono particolarmente complicati: “La aspetto quando vuole, per deporre le armi”. Ed aggiunge: “Con Filippo, invece, ci vedremo ad agosto”.

Francesca, al momento, non ha ancora risposto all’appello del padre. Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è innamorata del modello napoletano Gennaro Lillio, proprio durante la permanenza nella Casa di Cinecittà ha più volte manifestato dolore per la situazione familiare difficile. Sarà pronta a mettere da parte la sofferenza e ricominciare da capo?

Chi, invece, non ha mai nutrito rancori nei confronti della figura paterna, è la figlia più piccola, Alice, che anzi ha sempre difeso Cristiano dalle accuse delle sorelle e non si è mai esposta televisivamente.