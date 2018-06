Cristina Plevani in cerca dell'amore: l'appello (tra mille paure) a Maria De Filippi

Cristina Plevani è rimasta nel cuore degli italiani per la sua vittoria alla prima edizione del Grande Fratello, ma ancora di più per la storia d’amore nata sotto le telecamere con Pietro Taricone (attore scomparso tragicamente nel 2010).

Dopo la sua esperienza nel reality – allora presentato da Daria Bignardi – per Cristina Plevani il successo non è arrivato. Tanto che oggi fa la cassiera (come ha recentemente raccontato). A distanza di 18 anni da quel trionfo televisivo, Cristina vorrebbe riprovarci, anche se con un po' di paure, chiedendo aiuto a Maria De Filippi.

Facciamo un passo indietro: qualcuno ricorderà che, dopo il Grande Fratello, Cristina Plevani fu chiamata proprio da Queen Mary a sedersi sul trono di Uomini e Donne. Dopo sole 7 puntate, l’ex gieffina scelse Mirko Vatteroni, ma la storia finì poche settimane dopo la scelta. Oggi, però, a Cristina non dispiacerebbe tornare in quello studio, non sul trono classico, ma su quello over.

Cristina Plevani sul Trono Over?

Al magazine di Uomini e Donne, la vincitrice del primo Gf ha dichiarato:

“Sono single da molti anni, da più di dieci anni. E’ quasi impossibile che possa trovare un uomo, la prima volta che ci esco mostro sempre il peggio di me così automaticamente si allontana. Sicuramente è una mia forma di difesa, ho sofferto molto per la perdita dei miei genitori e ho paura di affezionarmi a qualcuno che poi mi possa abbandonare. Spesso guardo Uomini e Donne, in particolare il Trono Over, e a volte penso che mi piacerebbe partecipare per trovare un uomo, poi cambio subito idea”.

Forse, però, se Maria offrisse a Cristina questa possibilità, alla fine lei si butterebbe in questa nuova esperienza.

Al magazine di Uomini e Donne, la Plevani ha affrontato anche il delicato tema della maternità. A questo proposito ha detto:

“Non faccio parte di quella schiera di donne che devono diventare per forza madri a tutti i costi. Non ho mai pensato di poter fare un figlio al di fuori di un forte legame, un matrimonio, un profondo rapporto d’amore. Ero molto legata ai miei genitori ed è per me impensabile non dare a un figlio una mamma e un papà”.

Maria si farà avanti con la vincitrice del primo Gf dopo queste dichiarazioni? Staremo a vedere