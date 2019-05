De Rossi saluta l'Olimpico al fianco della sua dolce metà Sarah Felberbaum

Un dolce addio per Daniele De Rossi. Il calciatore dalla maglia giallorossa ha scelto di salutare l'Olimpico con al suo fianco la moglie Sarah Felberbaum e i suoi tre figli: Gaia, avuta da Tamara Pisnoli, 14 anni, Olivia Rose, 5 anni, e Noah, 2 anni.

Dopo aver giocato la sua ultima partita contro il Parma, il capitano ha salutato un pubblico commosso ed è stato accolto da una clamorosa ovazione, in primis dalla sua amata Curva Sud. Tra bandiere giallo-rosse che sventolano, grandi cori e un enorme striscione con scritto: "Ci hai rappresentato in campo per 18 anni... da oggi la tua curva rappresenterà te per sempre. Siamo tutti DDR", De Rossi ha ringraziato la sua dolce metà e i suoi tre figli in una lettera in cui dice addio alla Roma.

“Grazie anche a chi mi ha sopportato e supportato tra le mura di casa: senza Gaia, Olivia e Noah e soprattutto Sarah sarei la metà dell'uomo che sono oggi“, queste le sue parole. In questa triste serata di pioggia, nella quale anche il cielo sopra l'Olimpico piange, per fortuna il grande calciatore ha accanto a sé l'amore dei suoi cari. E il bacio appassionato con Sarah Felberbaum potrà sicuramente allietargli l'epilogo di una carriera eccezionale.