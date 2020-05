Alessandro Del Piero ricoverato in ospedale per calcoli renali

Alessandro Del Piero è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles, dove vive ormai da tempo, a causa di calcoli renali. “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male”, ha scritto su Instagram l’ex capitano della Juventus a corredo di due foto corredate dagli hashtag '#colicarenale #calcolorenale' che lo mostrano nel letto della struttura sanitaria con indosso la mascherina.

Tanti i messaggi di auguri di pronta guarigione rivolti allo sportivo, dalla stessa Juventus ("Auguri di pronta guarigione, get weel soon") all’ex campione di moto Max Biaggi ("Tutto passa, Alex. Forza") passando per l'ex calciatore portoghese di Real Madrid e Inter, Luis Figo, intervenuto con un affettuoso: “Guarisci in fretta amico mio!”. Non mancano, poi, decine e decine di fan a cui lui con un grande sorriso benaugurante, mostra il 3, come la grandezza del calcolo che lo affligge.