Diletta Leotta e Rossella Fiamingo si allenano e sfidano Pio e Amedeo: il botta e risposta tutto da ridere

Esilarante botta e risposta social tra Diletta Leotta e Rossella Fiamingo e i comici pugliesi Pio e Amedeo. La conduttrice è in vacanza in Sicilia con l’amica medaglia d'argento nella spada alle Olimpiadi di Rio, ma ha trovato comunque il tempo per allenarsi e lanciare in corsa una sfida alla coppia che con la loro consueta ironia avevano commentato una foto delle due in barca.

“Possiamo venire a spalmare un po' di crema?”, avevano chiesto provocatoriamente Pio e Amedeo alle belle amiche che in seguito, con un video girato in corsa, hanno lanciato loro una sfida. “Venite ad allenarvi con noi!”, hanno proposto Diletta e Rossella; prontissima la replica dei comici che hanno accettato e risposto nel loro consueto stile.