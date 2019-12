Edelfa Chiara Masciotta, la ex Miss Italia mostra le cicatrici dell’incidente

Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia nel 2005, ha mostrato sui social le cicatrici dell’incidente di cui è stata vittima qualche settimana fa. La 35enne ex reginetta di bellezza è stata investita da un’auto a Chivasso (Torino) lo scorso 19 novembre e ha riportato una frattura al naso che ha reso necessario un intervento chirurgico.

“Sono stata investita sette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male”, aveva dichiarato Edelfa Chiara Masciotta in un’intervista a Repubblica: “Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore”. E adesso ecco su Instagram il volto segnato dalle conseguenze della disavventura fortunatamente risolta senza gravi danni. Tanti i messaggi di pronta guarigione per la ex Miss Italia da parte dei fan che non possono fare a meno di notare come la sua bellezza sia sempre e comunque evidente.

Edelfa Chiara Masciotta, carriera e vita privata

Edelfa Chiara Masciotta è stata incoronata Miss Italia 2005 dall'attore statunitense Bruce Willis, presidente di giuria di quell'edizione, e da Cristina Chiabotto, vincitrice dell'edizione precedente. Alle Olimpiadi invernali Torino 2006 ha portato il cartello che introduceva gli atleti della nazionale italiana ed è stata madrina della manifestazione. Lo stesso anno è stata una dei concorrenti vip della prima edizione del talent show 'Notti sul ghiaccio' di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Ha raggiunto la finale insieme al suo maestro francese Laurent Tobel. Nelle stagioni 2007-08 ha affiancato il Gabibbo a Paperissima Sprint e nel 2012 è stata tra gli interpreti della serie televisiva di Canale 5 'Le tre rose di Eva', mentre l'anno successivo ha recitato nella fiction di Rai Uno 'Che Dio ci aiuti', nel ruolo di Beatrice.

Edelfa Chiara Masciotta convive con l'ex trequartista del Torino Alessandro Rosina, da cui ha avuto due figli. Precedentemente era stata sposata con il regista Roberto Cenci, da cui aveva avuto un figlio.