Elena Santarelli rompe il silenzio: "Ecco perché sono sparita dai social"

Da circa un mese Elena Santarelli non aggiornata il suo profilo Instagram, fatto inconsueto per la showgirl, da sempre vicina "virtualmente" ai suoi fan. E così, negli ultimi giorni, i follower si sono preoccupati, scrivendole di sentire la sua mancanza. Ebbene, oggi, di fronte alla dimostrazione d'affetto dei suoi sostenitori, Elena ha deciso di spiegare il motivo della sua assenza, ovvero la decisione presa qualche tempo fa di "disintossicarsi" un po' dal "mondo social". "Nel mio ultimo post - si legge - avevo specificato che avrei fatto del "detox" (dieta, ndr) dai social. In molti vi state preoccupando della mia assenza. A breve rientrerò".

Quindi approfondisce il suo punto di vista: "Instagram è un bel mondo, intendiamoci, ma non sempre rispecchia la realtà (parlo degli stati d'animo, dei "come stai?" veri e sinceri). Diciamo che non avevo voglia di condividere nulla e consiglio a tutti di andare oltre ad una foto e ad una stories, e per andare oltre intendo chiedere veramente alle persone a cui tenete "come stai" e non scrivere "Ti ho visto su Instagram, stai benissimo".