Elena Santarelli in ospedale: "Regis a 18 mesi ha finito la chemio, toccherà anche a noi"

E' un atto d'amore e di speranza l'ultimo post di Elena Santarelli. La showgirl romana ha raccontato su Instagram la storia del piccolo Regis, un bambino che in questi giorni ha concluso la chemioterapia e che è ricoverato nello stesso ospedale del figlio Giacomo.

"Arriverà anche per me questo giorno prima o poi"

Elena ha spiegato che è stato proprio Regis, alcuni mesi fa, a regalarle la forza di andare avanti di fronte a quella diagnosi "che nessun genitore vorrebbe mai sentire" arrivata lo scorso novembre: "Se lui a 18 mesi fa le chemio e combatte può farlo anche Jack... se sua mamma ride forse riderò anche io appena metabolizzerò!", aveva detto a se stessa. Ed è stato così. "Finalmente oggi Regis ha finito la sua ultima chemio e per noi genitori guerrieri questa è la notizia che attendiamo con ansia, sono felice per lui che non dovrà più ricoverarsi per la chemio, felice per i suoi genitori... arriverà anche per me questo giorno prima o poi, ne sono sicura. Devo solo avere tanta pazienza. Tutto questo è stato possibile grazie all'ospedale Bambino Gesù e al reparto di neuroncologia pediatrica e all'amore di sua mamma e di papà Roberto. Tutto il meglio per te, Regis"

"Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere"

“Il 30 novembre 2017 ci hanno dato la diagnosi, all’inizio eravamo increduli - ha raccontato tempo fa Elena, legata all'ex calciatore Bernardo Corradi e mamma di Jack e Greta - È la prova più difficile della mia vita. Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata e ho fatto entrare il dolore dentro una parte di me. Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”.