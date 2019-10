Elena Santarelli, nel suo libro la battaglia accanto al figlio: "Una maledetta tempesta"

Ha deciso di non tenere quella battaglia per sé, ma di condividerla per aiutare altre mamme che si trovano nella stessa situazione e fare del bene. 'Una mamma lo sa' è il libro dove Elena Santarelli racconta i terribili anni in cui ha combattuto accanto al figlio Giacomo, malato di tumore.

La showgirl lo sta presentando in questi giorni e la risposta del pubblico è fortissima. Tanto l'affetto nei suoi confronti e la gratitudine da parte di chi ancora sta lottando. "Giacomo ha avuto un tumore - spiega in un'intervista a Chi -. Come il suo ci sono 400 casi l'anno in Italia. Io non mi sono palesata oggi dopo che la tempesta è finita, ma ho vissuto dentro quella maledetta tempesta. Potevo starmene a casa e tacere, ma ho scelto di esserci, di mettermi a disposizione, di parlare".

Il ricavato del libro è destinato interamente al progetto Heal, la Onlus che finanzia la cura e la ricerca della neuro oncologia pediatrica. "Avevo mille dubbi sullo scrivere o meno questo libro - spiega ancora Elena Santarelli - ma quando ho spiegato a Giacomo che il ricavato sarebbe andato a scopo benefico mi ha detto: 'Fallo mamma. Tu fai sempre le cose per bene. Però lo voglio leggere'".

Oggi Giacomo sta bene e insieme stanno ricominciando a godersi una vita normale: "Va a scuola, gioca a paddle, mi fa arrabbiare quanto basta quando non studia, è curioso e fa mille domande e credo che nella sua testa ci sia la maturità di un bambino di trent'anni. Io non voglio dimenticare nulla di quello che è successo, ma ora bisogna ripartire".