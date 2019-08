Elisabetta Canalis e Bianca Balti, due sirene sexy a Laguna Beach

Ormai amiche inseparabili Elisabetta Canalis e Bianca Balti hanno deciso di trascorrere le vacanze insieme a Laguna Beach, con loro anche le rispettive figlie Skyler Eva e Mia. In bikini da urlo hanno postato le foto in costumi che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione e mettono in risalto le generose curve di entrambe.

La fine dell'amicizia con Maddalena Corvaglia

Per anni siamo stati abituati a vede la modella sarda assieme alla sua ex compagna di bancone di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia, da qualche tempo a questa parte invece appare sempre più spesso in compagnia della supermodella di Lodi. Le due si sono conosciute a Los Angeles dove entrambe vivono con le rispettive famiglie e si frequentano spesso insieme alle loro bimbe. All'origine dell'allontamento tra "la bionda e la mora" di Canale 5 potrebbe esserci un litigio di lavoro, un progetto fitness non andato a buon fine. I rapporti tra le due si sono logorati tanto da non seguirsi nemmeno più su Instagram.

Con Bianca Balti, Elisabetta trascorre moltissimo tempo non solo in spiaggia ma anche in giro nei ristoranti e nei negozi, di dolci, pubblicando foto e video del loro karaoke in macchina tra risate, divertimento e musica a tutto volume.