Floyd, Elisabetta Canalis tra la folla a Beverly Hills per protestare contro il razzismo

La morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso da un agente di polizia la scorsa settimana a Minneapolis, sta risvegliando le coscienze degli americani, che da giorni protestano in strada contro il razzismo. Manifestazioni e cortei in tante città, dove purtroppo non mancano episodi violenti e criminali che nulla hanno a che fare con la causa.

In prima linea in questa battaglia anche Elisabetta Canalis. La showgirl, che da anni vive a Los Angeles con il marito, il medico Brian Perri, e la figlia Skyler, da giorni condivide sui social le immagini della protesta - pacifica e non - e martedì è scesa in strada a Beverly Hills insieme alle nipoti per far sentire la sua voce. Tra la folla, con la mascherina, la Canalis si è unita ai cori del corteo, inneggiando alla pace e all'uguaglianza: "Oggi sono stata per qualche minuto ad una manifestazione e ho visto delle bellissime immagini di pace e cooperazione tra i partecipanti - ha scritto su Instagram accanto alle immagini riprese con il telefonino - Questo è il messaggio che deve passare, usare il dialogo per ottenere la pace. Coloro che stanno distruggendo, rubando ed usando violenza stanno sabotando il vero significato delle proteste facendo dei manifestanti dei criminali. Oggi le persone regalavano fiori e salutavano la Polizia che non era lì per picchiare nessuno. Spero che queste giornate diventino storia e che chi è al governo non perda questa grande chance per attuare un cambiamento".