Lo strano sfogo di Elodie: "Io sotto stress, non credo di farcela. Problemi con la rabbia" (VIDEO)

E' un periodo intenso per Elodie. La cantante è tra le prime a ripartire dopo lo stop forzato dei concerti dovuto all'emergenza covid, è tra le più richieste del momento e su Instagram si lascia andare ad uno sfogo in cui ammette di faticare nella gestione dello stress.

Lo sfogo di Elodie

"Mi sto stressando molto, devo fare delle cose, non credo di farcela ma ce la farò - dice l'ex allieva di Amici - una su tutte, è che ultimamente sono troppo nervosa, mi incazzo sempre e devo trovare un modo per rilassarmi. Non lo so, devo capire capire come non reagire con rabbia alle cose, che è il mio grande difetto e la cosa che più mi fa soffrire. Lo sto dicendo per dirlo ad alta voce e lo rendo reale. Devo risolverlo, per forza".

Elodie tra le cantanti più richieste del momento

Dopo l'approdo al Festival Sanremo con "Andromeda", il successo di “Guaranà”, tra le canzoni più ascoltate del momento, e la collaborazione in “Ciclone” di Takagi & Ketra , l’estate di Elodie continua con cinque appuntamenti live, prodotti da Vivo Concerti, che la vedranno esibirsi sui palchi di alcuni dei più importanti festival della stagione. La prima data si è svolta in Valle D'Aosta, sabato 18 luglio, in occasione del Musicastelle Outdoor 2020. Poi sarà la volta all’Indiegeno Fest di Patti (ME), mercoledì 5 agosto, presso il Teatro Tindari e domenica 30 agosto, ci sarà una special performance, insieme a Dardust e Mahmood, durante il “Memorial Alessandro Troiani” ad Ascoli Piceno. Elodie canterà poi a Catania, giovedì 3 settembre, presso Villa Bellini, dove accanto a lei ci sarà la giovanissima Chadia Rodriguez. L'ultimo appuntamento sarà a Sammichele di Bari, domenica 13 settembre, in occasione del Sammichele Music Festival, nella stessa serata si esibirà anche l'amico e collega Stash.

