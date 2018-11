Costanzo dritto al punto: "Sei innamorata?". La risposta secca di Emma

(Nel video sopra Emma al Maurizio Costanzo Show)

Serena e concentrata sul lavoro. Così è apparsa e si è raccontata Emma Marrone, mercoledì sera, al Maurizio Costanzo Show. Il bilancio della cantante è ottimo: "Mi ritengo una donna molto fotunata. E' anche vero che ho lavorato tanto per mantenere quello che la vita mi ha regalato, le opportunità che mi sono state messe davanti".

Un disco di platino appena conquistato con "Essere qui" e il nuovo singolo, "Mondiale", che sta ottenendo un grande successo. "Sono veramente contenta, soprattutto adesso che finalmente è arrivato questo disco di platino tanto atteso per un album sul quale all'inizio non stava scommettendo nessuno - ha spiegato - Ho capito che il successo è rimanere fedeli a se stessi sempre, senza farsi piegare dalle mode del momento, resistere. La resistenza è il successo. Per me la musica è come la fede, bisogna crederci sempre fino all'ultimo, perché non sempre arriva tutto subito".

Per quanto riguarda il lavoro, dunque, è un periodo d'oro, mentre nella vita privata manca l'amore. Nessun giro di parole da parte di Maurizio Costanzo, che con Emma è andato dritto al punto: "Sei innamorata?". La sua risposta è stata secca: "No". "Arriverà", per dirla con una delle sue canzoni più belle.