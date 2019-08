Emma Marrone alle prese con l’inglese: “Sto cercando di migliorare me stessa”

Non è mai troppo tardi per imparare, per rimettersi sui libri e recuperare il tempo perso: lo sa bene Emma Marrone che, finite le vacanze estive, si è messa d’impegno per studiare inglese, lingua con cui – per sua stessa ammissione – non se la cava benissimo… “Ciao sono Emma e sto studiando inglese. Pietà!”, scrive ironica la cantante salentina a corredo della storia Instagram che la mostra con un libro in mano, pronta a condividere con i fan il motivo della sua decisione che nulla ha a che vedere con ragioni di tipo professionale.

“Prima che partano allarmismi… Nella vita si studia per migliorarsi, per cercare di esser al passo coi tempi. Io purtroppo ho scelto di studiare francese 20 anni fa e ho fatto una cazza*ta”, ha spiegato ai follower Emma, dando esempio di grande volontà e determinazione: “C’è sempre tempo per studiare e per migliorarsi, a qualsiasi età si può cercare di migliorare degli aspetti e delle lacune”. “Io sono una ciuccia in inglese sto cercando di migliorare me stessa per sentirmi meglio, non per altro”, la conclusione del bel messaggio lanciato su Instagram. Brava Emma, ben detto!

(Di seguito la foto e il video condivisi su Instagram)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery