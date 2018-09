Emma, la toccante dedica al papà: “Sei il viaggio più bello della mia vita”

Stavolta non è stato un selfie utile a mostrare il suo look biondo platino a catturare l’attenzione dei fan. E nemmeno una delle immagini di lei, bellissima, sul palco di un concerto: a lasciare che i follower di Emma Marrone si riunissero in migliaia nella forma di like sotto all’ultima foto postata, è stata la tenerezza della cantante, dolcissima nella versione più intima di “figlia”.

L’occasione è stata il compleanno di suo padre, Rosario, a cui Emma ha dedicato un messaggio carico di affetto, stima e riconoscimento in calce a un’immagine “rubata”.

Emma, la dedica al padre per il suo compleanno

“Quando vedrai questa foto ti incazzerai tantissimo perché ci tieni troppo alla tua immagine di rock star”, ha esordito la cantante salentina nella didascalia dell’immagine che la vede sorridente accanto al padre che dorme.

“Eravamo a Tokyo. Il nostro primo viaggio 'lontano' insieme. Tu dormivi e io ti guardavo. Ti vedevo grande in un letto così piccolo e ti vedevo così piccolo in una città così grande. Sei forte papà. Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita”, ha aggiunto ancora Emma prima di esprimere la riconoscenza per lui, tra i primi a riconoscere il suo talento e ad incoraggiarla nella sua carriera.

“Buon compleanno vecchio lupo. Ti amo tanto e scusa se anche stavolta non sono a casa a soffiare le candeline insieme a te. Ma mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi ... e come si dice a Roma 'mo ce devi stà' Daje che presto dobbiamo ripartire .. non so dove .. non so perché .. ma di sicuro con te”.

“Sei troppo carina, e tuo padre sarà super orgoglioso di te!” il commento di uno dei follower per i quali la dedica di Emma al padre è stata l’ennesima dimostrazione della sensibilità di una donna che resterà sempre la dolcissima figlia del suo papà.