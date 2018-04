Fabrizio Corona, rissa sfiorata davanti all'Hollywood: la fidanzata chiarisce in tv

Le immagini della zuffa tra Fabrizio Corona e una persona davanti alla discoteca Hollywood di Milano, riprese in eslcusiva da Milano Today, stanno alzando un polverone che rischia di travolgere ancora una volta l'ex re dei paparazzi, tornato in libertà da poco più di un mese, seppur con parecchie restrizioni.

Tra i due, come mostra il video di Daniele Flavi, volano insulti e quasi vengono alle mani. A chiarire l'accaduto Silvia Provvedi in diretta tv a Mattino Cinque: "Fabrizio era con me, erano le otto meno un quarto ed eravamo appena usciti dalla palestra - ha precisato al telefono - Non eravamo in discoteca. Dalla palestra per andare a casa nostra si passa davanti all'Hollywood".

La compagna di Corona ha spiegato come sono andate le cose: "Una persona con cui Fabrizio è in causa per una denuncia di furto ha inveito contro di lui. Questa persona nel 2016, quattro giorni dopo l'arresto di Fabrizio, ha rubato un suo orologio, e ieri sera ha inveito contro di lui. Fabrizio ha risposto. Non ci sono state lesioni. Questa persona non è stata di buon gusto. Fabrizio ha grandi traumi per il suo passato e questa è una di quelle persone che lo ha calunniato. E' facile purtroppo incontrare in giro elementi che hanno creato questi danni".