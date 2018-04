Fabrizio Corona, rissa sfiorata davanti alla discoteca: il video in esclusiva

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Serata davvero movimentata, mercoledì 4 aprile, per Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico attualmente in affidamento terapeutico ottenuto lo scorso 21 febbraio.

Il video esclusivo di MilanoToday ha ripreso Corona, davanti a una notissima discoteca in zona Garibaldi Porta Nuova, che sfiora la rissa e viene a stento calmato dalle persone davanti all'entrata.

Come mostra il video di Daniele Flavi, "Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera" dice Corona rivolto a un non meglio precisato contendente, e ancora: "Pezzo di m... , pezzo di m... , dovresti chiedermi scusa in ginocchio, dalla strada ti ho preso e sei andato a rubare l'orologio". Poi cerca di entrare nel locale ma viene bloccato, e sferra un calcio contro un uomo. Alla fine, con grande fatica, viene fatto calmare e allontanare.

Nelle scorse ore - spiega ancora Milano Today - Corona aveva perso una battaglia contro il Fisco. La corte di Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso dell'agenzia delle entrate contro l'ex fotografo stabilendo la validità degli avvisi di accertamento per evasione delle imposte dirette e dell’Iva nel periodo 2004-2005 in relazione ai conti della sua società fotografica, la “Corona’s”, finita in dissesto finanziario. Gli ermellini hanno dato ragione al fisco contro la sentenza della Commissione tributaria di Milano del 2015 che aveva annullato gli avvisi di accertamento in quanto non erano stati notificati a Corona, ma al curatore fallimentare che non aveva fatto opposizione alle cartelle.