Addio a Fabrizio Frizzi, Maurizio Costanzo: “Voleva veder crescere sua figlia”

In collegamento telefonico con Mattino 5, Maurizio Costanzo ha ricordato il collega e amico Fabrizio Frizzi scomparso nella notte a 60 anni.

“Ho pensato che per noi e per tutto il pubblico veniva a mancare un parente” ha detto il giornalista a Federica Panicucci: “Uno di famiglia, un vicino di casa simpatico a cui rivolgerti in un momento di malinconia”.

“Penso a sua figlia di 5 anni, a sua moglie, a quanto ci mancherà” ha aggiunto Costanzo con la voce rotta dalla commozione: “Non ce ne sono tanti così. Era incredibile, affascinante, una persona perbene”.

“Voleva veder crescere sua figlia”

La tenacia con cui Fabrizio Frizzi è tornato in tv dopo il malore che lo aveva colpito nell’ottobre scorso, è stata commentata da Costanzo con una confidenza delicata che gli fece lo stesso conduttore.

“In lui giocava la voglia di veder crescere sua figlia, questo lui me lo aveva detto” ha dichiarato Costanzo, sconvolto come tutti per la scomparsa di un grande personaggio che con il suo garbo ha lasciato un segno nella storia della televisione italiana.

Di seguito il ricordo di Fabrizio Frizzi da parte di Maurizio Costanzo a Mattino 5

Fabrizio Frizzi dopo il malore: "Mia figlia mi dà la forza, ma prego di essere fortunato"

Pochi giorni del suo 60esimo compleanno Fabrizio Frizzi ebbe parole dolcissime per la sua bimba Stella, 5 anni, frutto dell’amore per la moglie Carlotta Mantovan.

“Stella è una gioia immensa e una responsabilità, una missione per cui vivere” confidò il conduttore durante il periodo di riabilitazione post ischemia: “Oggi Stella, assieme a mia moglie, mi dà la motivazione per combattere la mia battaglia, per non scoraggiarmi. Io prego di essere anche un po’ fortunato, perché le terapie sono fondamentali, ma bisogna avere anche una mano sulla testa che ci guidi verso un esito finale buono”.