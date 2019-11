Federico Fashion Style: “Per avere mia figlia abbiamo fatto l’inseminazione, ho sofferto molto per averla”

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è l’hairstylist più in voga del momento tra le vip come tra la gente comune che sogna di entrare in uno dei suoi saloni per uscirne bellissima come una diva.

Il noto coiffeur che il suo lavoro rende protagonista del programma su Real Time ‘Il Salone delle Meraviglie’, si è raccontato in un’intervista al settimanale Chi a cui ha parlato della sua professione ma anche della sua vita privata da 12 anni condivisa con la storica compagna Letizia. Due anni fa la coppia ha avuto una bambina, Sophia Maelle, che Federico ha spiegato essere nata ricorrendo all’inseminazione artificiale.

Federico Fashion Style parla della figlia nata con l’inseminazione

Tra gli argomenti dell’intervista il suo grande amore per la compagna: “Io sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci”, ha raccontato al settimanale Federico Fashion Style: “E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?” ha dichiarato ripensando a quel periodo.

Federico ha spiegato di aver sofferto di varicocele, una patologia che comporta una dilatazione patologica delle vene testicolari. Per questo motivo, insieme alla compagna, è ricorso all’inseminazione: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.

A battezzare Sophie è stata la showgirl Valeria Marini che, da sua prima cliente, è diventata una grande amica. Com’è la piccola? “Anche un po’ matta, come la sua madrina, Valeria Marini, ma come lei è sempre sul pezzo”, ha raccontato.

Federico Fashion Style corteggiassimo da uomini e donne

Federico Fashion Style ha ammesso di essere molto corteggiato, da uomini come da donne. E la compagna Letizia? “Ormai ci ha fatto l’abitudine, all’inizio era gelosa, le dicevo: ‘Letì, ma a te che te frega? Io sono carino con tutte, ma poi la sera torno da te'. Per me è fondamentale rendere felici le donne”, ha ammesso il’hairstylist 29enne che ha iniziato a fare questo lavoro 16 anni fa e ha aperto il suo primo salone con i soldi messi da parte nel tempo. Oggi di saloni ne ha cinque e 32 dipendenti.