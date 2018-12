Ferragnez, Natale sulla neve tra sciate e spa di lusso

Per il primo Natale in tre i Ferragnez hanno scelto un bellissimo resort in Alto Adige. Lunghe sciate la mattina - sfoggiando rigorosamente tute griffatissime e cool - e relax la sera nella lussuosa spa, che anche il piccolo Leone sembra gradire.

Insieme a loro la famiglia di Chiara Ferragni e l'inseparabile Matilda, il bulldog francese della coppia. Piumino fashion anche per lei, che si diverte sulla neve insieme a tutta l'allegra truppa. Una vacanza lontani da occhi indiscreti, tanto a documentare tutto sui social ci pensano già loro.

E' un posto straordianario questo per Chiara Ferragni. "L'ho portato nel mio posto speciale - ha scritto l'influencer su Instagram accanto a una foto in cui bacia il marito - dove ho trascorso tutte le mie vacanze quando era bambina".

