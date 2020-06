Fedez e Jennifer Aniston, un'amicizia nata sui social

Una simpatia virtuale quella nata tra Fedez e Jannifer Aniston che il rapper ha raccontato ai microfoni di Radio DeeJay. Nella chiacchierata con il suo amico Linus, Fedez ha parlato di un scambio di messaggi con l'attrice di Friends, ex moglie di Brad Pitt.

La parodia di Friends

Tutto è nato da un video realizzato dal rapper durante il periodo di quarantena, una parodia della sitcom in cui la Aniston interpretava il personaggio di Rachel; da lì, secondo quanto raccontato da Fedez, l'attrice americana ha iniziato a mettere like ai suoi post "e ogni tanto ci scriviamo". Tra i due sarebbe nata un'amicizia social che chissà, prima o poi, potrebbe diventare reale.

'Bimbi per strada' il nuovo singolo in uscita

Nell'intervento a Radio DeeJay Fedez non ha parlato ovviamente solo dell'aneddoto con la Aniston, ma anche del suo nuovo brano in uscita 'Bimbi per strada' e della sua carriera musicale. "Mi sono messo a scrivere, mi sono preso i miei tempi. Ho iniziato un processo di scrittura, non significa che abbia smesso di far musica anche per un anno e mezzo non è uscito nulla. Tendenzialmente, la routine mi uccide, anche quella musicale. Ho cercato di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto prima". “Sono successe tante cose nella mia vita. - ha aggiunto il cantante e marito di Chiara Ferragni - Diventare padre cambia le prospettive, ho imparato tanto dalle batoste che ho preso e sono cambiate le priorità”.