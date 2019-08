Elisabetta Canalis, la figlia le fa una treccina e scappa la parolaccia: il video tutto da ridere

Skyler stylist, capitolo 2. Dopo il pittoresco make up della scorsa settimana, la figlia di Elisabetta Canalis passa alle acconciature e la sua cavia preferita è ovviamente la mamma. La bambina, 4 anni, si improvvisa parrucchiera e si impegna per fare una treccia alla showgirl, che riprende tutto (per fortuna, perché le risate sono assicurate).

"Quando ero piccola non me la facevi mai la treccina" dice Skyler tra una "ahia" e l'altro della mamma, poi l'altolà: "Mamma devi essere molto 'quiet', mi sto inca***". "Scusa? - la riprende Eli - Hai detto scherzando?" e la risposta è da ko: "No, mi sto scazzando". Date un Oscar a questa bambina.