Il dolore di Romina Junior per la morte della zia Taryn: "Le parole arriveranno dopo"

Una vecchia foto in bianco e nero, in cui zia e nipote sono sedute al tavolo, hanno appena consumato un pasto e ridono spensierate. Così Romina Carrisi, 33 anni, figlia di Romina Power, ricorda la zia Taryn, attrice statunitense scomparsa in queste ore dopo una battaglia contro la leucemia. "Le parole arriveranno dopo", scrive Romina Junior, lasciando intendere tutto il suo dolore per il lutto.

Romina è la prima, tra i figli di Al Bano e Romina, a rompere il silenzio dopo la scomparsa di Taryn. "È la zia più cool che potessi desiderare, riposa con gli angeli e falli sorridere", aggiunge.

E' di questa mattina l'annuncio del decesso. Ed è stata proprio Romina Power a comunicarlo pubblicamente. "Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia - ha scritto in un post pubblicato su Instagram - Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita".

Chi era Taryn Power

Attrice statunitense, figlia dell'attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l'attrice Linda Christian, aveva 67 anni ed era più giovane di due anni rispetto a Romina. Acquisì fama anche grazie alle sue battaglie come attivista per i diritti dell'ambiente e degli animali, mentre negli anni Novanta si dedicò all'insegnamento ai ragazzi disabili all’interno di una struttura pubblica.