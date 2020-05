Flavio Briatore: “Tratto mio figlio come se fosse un 60enne. Lui capisce, si interessa”

Flavio Briatore sta trascorrendo la sua quarantena a Montecarlo: “Questa è una fortuna perché il governo ha fatto un gran lavoro e qui le visite e le uscite sono permesse, senza restrizioni se non quelle di rispettare le linee guida sulle distanze da mantenere e le mascherine”, ha raccontato l’imprenditore in una lunga intervista al settimanale Oggi che, tra bordate al governo (“Abbiamo il governo peggiore nella situazione peggiore. Serve aprire subito dove c’è basso contagio, anche le discoteche”) e il rimpianto per Silvio Berlusconi (“Ci fosse stato Berlusconi le cose sarebbero andate sicuramente meglio”), non ha tralasciato la confidenza sui momenti vissuti con il figlio Nathan Falco, nato dieci anni fa dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci.

“Oggi ho fatto una passeggiata di sette chilometri. Mia moglie e mio figlio abitano vicino”, ha proseguito Briatore: “Lui sta tra casa mia e casa di Elisabetta. Sono a 300 metri l’una dall’altra. Ci vediamo molto spesso”. In questo periodo l’imprenditore ha molto più tempo libero (“Le attività sono ferme, non devi nemmeno preoccuparti di quanto incassi. In questi giorni, a parte le conference call, ho molto meno da fare del solito”) e trascorrerlo con il suo bambino è fonte di grande soddisfazione.

“Guardi, tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa… Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere”, ha aggiunto Briatore: “Se camminando lui vede una bottiglietta di plastica per terra, si china e la raccoglie. Io alla sua età non ci avrei mai pensato. Sta crescendo una generazione molto più attenta all’ecologia, all’ambiente”.