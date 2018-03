Flavio Montrucchio commenta l'Isola e racconta dell'incontro con Papa Francesco

In camicia bianca e pantaloni grigi ha conquistato il pubblico di Verissimo: Flavio Montrucchio ha dato l'ennesima prova della sua simpatia e della sua sensibilità. Intervistato da Silvia Toffanin, l'ex vincitore del Grande Fratello ha raccontato in studio il suo rapporto con la moglie Alessia Mancini dal caratterino non proprio accomodante poiché la show girl è molto precisa e meticolosa così come appare sull'isola dei famosi.

L'incontro con Papa Francesco

Non solo. Flavio Montrucchio ha raccontato anche il suo incontro con Papa Francesco, un incontro che lo ha emozionato. "Mi sono rivolto a lui e gli ho detto: sono un umile peccatore e lui ha mi ha risposto anche io". Un piccolo raccontro, un ricordo che Montrucchio confessa: "Non l'ho mai detto neanche a mia moglie". L'incontro è avvenuto durante la celebrazione di una giornata della gioventù.