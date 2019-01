Floriana Secondi, la disavventura di Capodanno: "Non lo meritavo"

L'anno non è iniziato nel migliore dei modi per Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, nonché vincitrice della terza edizione del reality.

Floriana Secondi derubata a Capodanno

Come lei stessa ha fatto sapere su Instagram, nella notte di Capodanno, la romana è stata derubata: "Il mio 2019 è cominciato proprio bene...mi hanno rubato l'auto per non parlare di tutto quello che c'era dentro compreso il telefono di mio figlio...a me che non ho mai toccato uno spillo a nessuno ...".

Lo sfogo di Floriana del Grande Fratello

"Non lo meritavo", ha continuato Floriana, sfogandosi con i fan. Immediato il sostegno dei suoi followers che hanno riempito la bacheca dell'ex gieffina con commenti dispiaciuti e hanno raccontato le loro disavventure natalizie.