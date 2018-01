“Francesca Cipriani ha un danno psichico”: i referti medici diffusi a 'Pomeriggio 5'

L’Isola dei Famosi e le dinamiche relative ai suoi concorrenti tengono banco tra gli ospiti di ‘Pomeriggio 5’ che discutono sulle novità in arrivo dall’Honduras.

Al centro dell’argomento della puntata di ieri 30 gennaio è stata Francesca Cipriani, la showgirl che nella prima puntata del reality si è fatta notare per l’ormai noto attacco di panico che le ha impedito di tuffarsi subito in mare dall’elicottero.

A tal proposito, Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, è intervenuto per leggere in diretta i risultati di due perizie psichiatriche condotte sulla ragazza (il video al margine del testo).

Sarebbe stata proprio la madre della concorrente a consegnare la documentazione al giornalista che ha anche annunciato la volontà della donna di querelare Cristiano Malgioglio per aver detto che la figlia aveva finto l’attacco di panico. I referti, dunque, attesterebbero la reale condizione della Cipriani.

I certificati medici su Francesca Cipriani

La prima relazione fa riferimento a una perizia stilata dallo psichiatra Giordano Invernizzi, Professore Ordinario di Psichiatria all'Università degli Studi di Milano. I risultati dello studio evidenzierebbero quanto segue: “La signorina Francesca Cipriani, di anni 27, presenta una sintomatologia psicopatologica caratterizzata da ansia, depressione, ritiro sociale e blocco dell’attività lavorativa”.

Un altro psichiatra, il cui nome non è stato rivelato, avrebbe aggiunto il seguente referto in riferimento all’intervento ai glutei cui la Cipriani si è sottoposta qualche anno fa: “L’esperienza vissuta, riferita narcisistica, costituisce il presupposto causale del permanente disturbo dell’adattamento. Si giunge così alla valutazione di un danno psichico di almeno il 6%”. Signoretti, per concludere, ha aggiunto: “La mamma mi ha detto che dopo l’operazione ai glutei, Francesca ha cominciato a soffrire di attacchi di panico e ansia”.

Francesca Cipriani, i malori sull’Isola dei Famosi

Francesca è già stata vittima di un malore e di un attacco di panico sull’Isola dei famosi. Il primo si è verificato durante lo sbarco sull’isola, quando la Cipriani si è sentita male poco prima di saltare dall’elicottero. Pochi giorni dopo, Francesca si è sentita male di nuovo ed è stata portata via dalla produzione affinché fosse visitata da un medico.

Di seguito il momento della lettura dei referti a Pomeriggio 5