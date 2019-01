Francesco Chiofalo, un nuovo tatuaggio di buon auspicio per l'operazione

"Andrà tutto bene". Francesco Chiofalo se lo ripete da quando, ormai quindici giorni fa, ha scoperto di avere un tumore al cervello e di doversi sottoporre con un'urgenza ad una complicata operazione (prevista nelle prossime settimane). E così oggi ha deciso di tatuarselo sul sul polso, come segno di buon auspicio in vista dell'intervento, che sarà lungo ben diciotto ore.

Il nuovo tatuaggio di Francesco Chiofalo

Chiofalo ha condiviso la foto del nuovo tattoo su Instagram. "Un tatuaggio per portarmi fortuna... Dato che me ne servirà molta. Andrà tutto bene", ha scritto nella didascalia a corredo, per poi ringraziare il suo tatuatore di fiducia: "Oltre ad essere il mio tatuatore sei un amico e un fratello... Grazie per essermi stato vicino ed avermi aiutato in un momento della mia vita così delicato, Davide".

Francesco Chiofalo sui social: "Ho un tumore"

Francesco ha comunicato ai fan di dover affrontare il grave problema di salute prima di Natale. "Ho scoperto di avere un tumore al cervello a 29 anni - ha spiegato in una Instagram Stories - Dovrò sottopormi ad una operazione di 18 ore e dopo 10 ore un’operazione viene considerata rischiosa. L’intervento comporta "l’80% di rischi di invalidità permanente, tipo cecità, paralisi, demenza".