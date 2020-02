Francesco Moser: "Il matrimonio tra Ignazio e Cecilia? Sarò l'ultimo a sapere"

Francesco Moser torna a parlare del figlio Ignazio. Dopo aver mostrato in passato qualche perplessità a proposito della carriera televisiva intrapresa dal ragazzo, adesso l'ex ciclista commenta la love story del giovane con Cecilia Rodriguez. Lo fa a 'Vieni da me', ospite del contenitore pomeridiano condotto da Caterina Balivo.

Francesco viene incalzato dalla conduttrice a proposito delle presunte nozze tra Cecilia e Ignazio. I rumors sul matrimonio - e sull'arrivo di un figlio - si rincorrono da mesi. “Matrimonio tra Cecilia e Ignazio? Devi chiedere a loro. Io sarò l’ultimo a saperlo (ride, ndr). Sono scelte personali”, risponde il 68enne, che nel frattempo ha allacciato un rapporto con i genitori di lei, Veronica e Gustavo. Spesso, infatti, la famiglia Rodriguez è stata ospite nella tenuta dei Moser a Trento.

Ignazio e Cecilia fanno coppia dalla fine del 2017, quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip. I due sono inseparabili sia nel privato che sul lavoro. Proprio in queste settimane, infatti, la coppia è alla conduzione di 'Ex on the beach Italia' su MTV, ma per ora non ci sarebbero in vista progetti 'importanti' dal punto di vista personale. "Tutti vorrebbero vederci sposati e con un figlio. Di certo noi lo vogliamo, ma non è il momento. Quando arriverà non lo nasconderemo", ha confidato Cecilia tempo fa.