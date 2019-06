Gennario Lillio è il nuovo "scugnizzo" Dolce e Gabbana

Se anche voi vi state chiedendo se l'aitante maschio italiano che appare nell'ultima pubblicità di Dolce e Gabbana è Gennaro Lillio, la risposta è sì. Il modello napoletano, 28 anni, ex concorrente del 'Grande Fratello' ed ex protagonista di 'The Lady' diretto da Lory Del Santo, approda oggi, insieme con la modella palermitana Giulia Maenza, 19, sulla barca che fu di David Gandy e Bianca Balti, per sponsorizzare il profumo 'Ligth Blue'.

Lo spot del brand milanese è stato diffuso in aprile, ma solamente adesso, dopo l'esperienza nel reality di Canale 5, i telespettatori possono riconoscere nel bellissimo protagonista il chiacchieratissimo Gennaro. L'attuale fidanzato di Francesca De André interpreta la parte di un pescatore tutto muscoli che seduce con lo sguardo una ragazza seduta al tavolo di un bar. I suoi occhi di ghiaccio sono così magnetici da indurre in tentazione la giovane donna, che già si immagina alle prese con una bollente gita in barca "a due". In sottofondo il brano 'Marina' di Rocco Granata per regalare, ancora una volta, quella commistione di lusso e vena popolare che solo gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana sanno creare.