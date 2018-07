Georgette Polizzi parla della sclerosi: "Ho paura di perdere il controllo delle mani"

Georgette Polizzi confessa le sue paure

Dopo la prima seduta della terapia sperimentale per la sclerosi multipla, Georgette Polizzi è tornata a parlare della sua malattia e delle sue paure a Radio Radio. Nonostante l’ex concorrente di Temptation Island cerchi sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno, ai microfoni dell’emittente radiofonica si è lasciata andare ad alcune confessioni.

“Credo che i social non siano solo una vetrina di cose belle…Sono una ragazza come tante che può ammalarsi”, ha detto la Polizzi portando sempre alto il suo motto “Non si molla un c…o!”. La ragazza ha raccontato anche come ha scoperto di avere la sclerosi:

“Sono andata a letto, ero normalissima. Mi sono svegliata e ho perso completamente la sensibilità del busto, è come quando vai dal dentista che ti fa l’anestesia e non senti più niente. Io non sentivo più niente, ho detto sarà lo stress e dopo due giorni sono andata in pronto soccorso e nel giro di qualche ora non camminavo più e mi sono paralizzata completamente. La gente mi dice ‘Ma come fai?’ Come faccio? Io sono qua al telefono con te, parlo, rido, sto con il mio uomo, mangio, faccio tutto quindi perché dovrei deprimermi? Il mio cuore batte quindi ci sono!”

ha dichiarato la Polizzi alla conduttrice Giada Di Miceli.

Georgette Polizzi: paura per le sue mani

Positività a parte, però, avere qualche paura di fronte ad una malattia del genere è più che lecito e, così, Georgette Polizzi a Radio Radio ha confessato qual è il suo più terribile incubo: “Ad oggi non sento niente con il palmo delle mani, ho paura di perdere il controllo delle mani…Preferirei perdere le gambe ma non le mani – ha detto l’ex concorrente di Temptation Island- perché sono il mio lavoro. I dottori mi davano i permessi in ospedale per andare nel mio Lab a dipingere perché hanno capito che era terapeutico”.

A sostenerla e a farle ritrovare il buon umore e l'energia per continuare a combattere, ci sono sempre i suoi familiari e, in particolar modo, il fidanzato Davide, di cui Georgette ha detto di essere ancora più innamorata di prima.