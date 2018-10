Francesco Monte rivela il retroscena sulla sua partecipazione a ‘Tale e Quale Show’

Prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco Monte era stato indicato nella rosa dei possibili concorrenti della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’, il programma condotto da Carlo Conti il venerdì su Rai Uno.

Durante la scorsa estate, quando erano in corso i provini per i casting delle varie produzioni televisive, sull’ex tronista reduce dalla bufera del ‘canna-gate’ scoppiato all’Isola dei Famosi si diceva che si fosse presentato alle selezioni per lo show, salvo poi essere stato escluso dal cast.

Adesso, a tornare sull’argomento della passata possibilità lavorativa è stato proprio Monte che, durante una chiacchierata con la compagna di avventura televisiva Giulia Salemi, ha svelato parzialmente come sono andate le cose tra lui e la trasmissione di Carlo Conti.

Francesco Monte parla della sua partecipazione a ‘Tale e Quale Show’

Monte stava canticchiando ‘La Musica non c'è’ di Coez, brano che aveva scelto per la fase di selezione al programma di Rai 1. E’ stato allora che ha rivelato di non aver contattato lui la trasmissione di Rai Uno, ma di essere stato contattato dalla produzione per offrirgli la possibilità di candidarsi.

“Mi hanno chiamato in realtà, non ho fatto niente io” ha rivelato l’ex tronista confidando di avere accettato la proposta, salvo poi essere scartato a poche settimane dalla messa in onda del varietà.

La versione di Monte, pertanto, cancella qualsiasi indiscrezione sulla sua volontà di candidarsi per primo al programma. Nessun ulteriore dettaglio sulla successiva partecipazione al reality di Canale 5 che adesso gli sta donando nuova visibilità: che sia stata una scelta successiva o l’accettazione di una proposta precedente, resta il fatto che ora per il concorrente è aperta una nuova fase lavorativa e, chissà, magari anche sentimentale…